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برلمان

برلمانى: البنية التحتية التي أنجزتها الدولة من أهم عوامل التنمية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 07:01 ص
خالد شعبان عضو مجلس
خالد شعبان عضو مجلس النواب،
أسامة علي
أكد خالد شعبان عضو مجلس النواب، على ضرورة استغلال كافة المصادر التى تحقق النمو الاقتصادي للدولة خلال الفترة الحالية حتى يتم خفض العجز بالموازنة 7% العام المقبل مقارنة بـ 8.4% من العام الحالي ومعدل النمو لـ 6.5% بدلا من 5.8، كما تستهدف وزارة المالية.

وأوضح "شعبان" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن عوامل دفع عجلة النمو كثيرة تبدأ بـ تطوير البنية التحتية وهو ما أنجزت منه مصر الكثير خلال الفترة الماضية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الخارجية والاهتمام بالصناعة والزراعة والتجارة والسياحة وتجهيز سوق العمل من خلال تحويل التعليم الفنى إلى تدريبي.

وتابع:" العمل خطة تنموية متكاملة وتحقيقها فى جميع القطاعات تساهم فى خفض عجز الموازنة والقضاء على البطالة وارتفاع قيمة

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تستهدف وصول النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.5% مقارنة بـ5.8% خلال العام الجاري.


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