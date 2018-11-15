مؤتمر التجارة والاستثمار المصري الصيني في يومه الأول.. شراكة اقتصادية للتكامل الإفريقي الآسيوي.. مشروع طريق الحرير يستعيد التاريخ بأسلوب مختلف.. وتعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبكين

11 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع الصين

معرض الاستثمار المصري الصيني فرصة لتعزيز التعاون المشترك

سفير الصين بالقاهرة: حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر

عصام شرف: مصر محور استثمارى كبير للصين





أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن معرض ومؤتمر التجارة والاستثمار المصري الصيني الذي انطلق اليوم يعد فرصة حقيقية لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين على المستويين التجاري والاستثماري.وقال إن المعرض يدعم البعد الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين البلدين ويعكس التطور الملموس لأطر العلاقات المصرية الصينية المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي.جاء ذلك خلال تصريحات صحفية علي هامش افتتاحه لمعرض ومؤتمر التجارة والاستثمار المصري الصيني والذى يعقد بالقاهرة يومى 15-16 نوفمبر الجارى وذلك نيابة عن المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق وسونج ايقوه، سفير الصين في القاهرة وانغ بي جونج، رئيس مجلس إدارة المركز التجاري المصري الصيني.وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين يمثل الركيزة الأساسية لملف التعاون المشترك بين البلدين، خاصة أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الدول، كما تمثل مصر رابع أكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية.وأوضح الوزير أن السنوات الأربع الماضية شهدت طفرة كبيرة في نمو العلاقات المصرية الصينية على المستويين الثنائي والإقليمي، فعلى المستوى الثنائي فقد تطورت العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة أثناء الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى للصين نهاية عام 2014.وكشف نصار أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ عام 2017 ما يقرب من 11 مليار دولار.وأشار إلى أن 1079 شركة صينية تعمل فى مصر بالعديد من المجالات والقطاعات الاستثمارية المتنوعة من أبرزها القطاع الصناعي والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير المناطق الاقتصادية والتمويل.وفيما يتعلق بمستوى التعاون الإقليمي، قال نصار إن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت على إتفاق التعاون المشترك بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق والتي أعلن عنها الرئيس الصيني عام 2013 للربط البري والبحرى بين قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا وذلك إيمانًا منها بأهمية المبادرة في دعم وتنشيط التعاون الاقتصادي بين دول الحزام والطريق بشكل خاص وتحفيز الاقتصاد العالمي بشكل عام.وأكد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق وعضو المجلس الاستشارى لمبادرة الحزام والطريق، ان العلاقات المصرية الصينية تمتد لآلاف السنين ، وقد لعبت مصر دورا بارزا فى طريق الحرير وهذا ما يؤكد أهمية العلاقات المصرية الصينية.وأضاف شرف أن حضارتنا المصرية والصينية لعبا دورا في تشكيل التاريخ الإنساني ولعبت مصر دورا محوريا في طريق الحرير القديم.وأشار إلى أن طريق الحرير القديم استطاع الجمع بين الغرب والشرق واليوم في ظل المبادرة التاريخية التي أطلقها الرئيس الصينى في٢٠١٣ أننا نستعيد التاريخ لكن بأسلوب مختلف فبدلا من الطرق الضيقة أصبح هناك طرق وسكك حديد عملاقة وبدلا من الدواب أصبح هناك السفن والشاحنات الحديثة.ولفت إلى أنه فى ظل السعى للتنمية التجارية أصبح هناك التنمية المشتركة ومفهوما ساميا للمصير المشترك مهما مع المبادرة التى يتم إطلاقها اليوم.وأكد أنه بدلا من تجمع التجار فى الأسواق أصبح لدينا معارض تحقق أهداف الحوار التجارية والثقافية، لافتا إلى أنه من هنا تأتي أهمية هذا المعرض فهو فرصة للتعارف بين التجار والصناع من خلال الترويج للمنتجات فى ظل التنوع فى المنتجات المعروضة.وأشار إلى أنه بخصوص الاستثمار، فإن مصر تعتبر مركزًا محوريًا للعديد من الفرص الاستثمارية والتى تعتبر بوابة للعديد من الدول فى ظل الاتفاقيات التجارية الموقعة بينها وبين التكتلات الاقتصادية المختلفة.وأكد سونج ايقوه، سفير الصين بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة.وأشار سفير الصين بالقاهرة، إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من مبادرة الحزام والطريق لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية والمتميزة التي تربط البلدين.وقال إن الصين تعد ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم حاليًا، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الاستثماري المصري الصيني، خاصة بمنطقة محور قناة السويس.ِ