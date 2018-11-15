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عضو بمجلس النواب: خوف المزارعين من الخسارة سبب أزمة البطاطس

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:38 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال المهندس عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للمنتجات الزراعية، إن أزمة البطاطس وأرتفاع أسعارها بالأسواق تم تناولها بطريقة غير متأنية ودراسة جيدة، حيث لم يكن هناك دراسة أو تنسيق بين مصدري البطاطس، المزارعين وكل الجهات المعنية بإنتاج البطاطس.

وأوضح الدمرداش خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي مصطفي بكري، أن الفلاحين قاموا بزراعة كميات كبيرة من البطاطس خلال الأعوام الماضية، "اتصدمت مع أرتفاع تكلفة الزراعة والمعدات، مؤكدا أن المزارعين خسروا الكثير من الأموال".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الخوف من الخسارة هو ما دفع المزارعين تقليص الرقعة الزراعية الخاصة بالبطاطس.
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