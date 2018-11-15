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رياضة

القماش: المنيا تمتلك لاعبين جيدين ولا تزال المنافسة موجودة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:42 م
خالد القماش
خالد القماش
عبدالله هشام
قال خالد القماش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، إنه قرأ اللاعبين جيدا خلال الأيام القليلة الماضية عقب اسناد المهمة له لاستكمال مسيرة الدوري الممتاز ب .

وأضاف القماش في تصريحات صحفية أن الفريق يواصل تدريباته لرفع معدل اللياقة البدينة والفنية بشكل يومي ، كما تم خوض مباراة ودية بين عناصر الفريق الذين تم تقسيمهم لفريقين وخاضوا مباراة كاملة للإطمئنان على جميع المراكز.

كما أشار المدير الفني إلى أن المنيا تمتلك مجموعة لاعبين جيدين ولا تزال المنافسة موجودة، غير أننا نسعى للفوز في المباراة الاولى الرسمية لنا كجهاز فني أمام فريق ديروط يوم ٢٤ نوفمبر لاعطائنا دفعة قوية لاستكمال المسيرة.
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