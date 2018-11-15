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محافظات

محافظ الشرقية يوجه بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:48 م
محافظ الشرقية بسرعة
محافظ الشرقية بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق
محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق والتكامل بين أعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس النواب للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين ونيل رضاهم مشيرًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتلبية طموحات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري بأعضاء مجلس النواب عن مراكز (أبو كبير – ههيا – الإبراهيمية ) لمناقشة وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة ولمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بكل مركز لدفع عجلة العمل والتأكيد على ضرورة الإلتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء من تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة ، بحضور حامد هبيلة السكرتير العام المساعد ومديري المديريات الخدمية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

ووجه محافظ الشرقية بسرعة الإنتهاء من إستكمال أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق ومتابعة مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وإزالة المعوقات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بالجدول الزمني المحدد لنهو المشروع في التوقيتات المقررة لذلك .

وتطرق الإجتماع إلى ضرورة الإستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة لتطوير ورفع كفاءة مستشفى أبو كبير المركزي لتساهم في تقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضى وللمترددين على المستشفى والبدء في أعمال الإحلال والتجديد لتغطيات الترع القديمة بمركز الإبراهيمية وذلك في حالة توافر الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الأعمال.
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