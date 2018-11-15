فيديو صادم يرصد تدني أوضاع مستشفيات قطر ويفضح إهمال أمير الارهاب.. فيديو

عرض الإعلامي محمد موسى، مقطع فيديو يرصد تدني مستوى الخدمة الطبية في مستشفيات قطر.



وأشار "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى أن نظام الحمدين يسعي وبكل قوة لدعم قوى الإرهاب بكل بقاع الأرض وفي مقدمتها الدول العربية، حيث يدفع أموال الشعب القطري لهذه الجماعات المتطرفة.



وأضاف إن الشعب القطري يئن من تدني الخدمات الطبية، معقبًا: "تصوروا أن الكلام ده في قطر ... إمارة البترول سابقا"، منوهًا بأنه منذ أن تحولت قطر لدعم الإرهاب وهناك تدنٍ في كافة الخدمات وتراجع في تحقيق مصالح الشعب.

