ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

فيديو صادم يرصد تدني أوضاع مستشفيات قطر ويفضح إهمال أمير الارهاب.. فيديو

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:59 م
صدى البلد
عرض الإعلامي محمد موسى، مقطع فيديو يرصد تدني مستوى الخدمة الطبية في مستشفيات قطر.

وأشار "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى أن نظام الحمدين يسعي وبكل قوة لدعم قوى الإرهاب بكل بقاع الأرض وفي مقدمتها الدول العربية، حيث يدفع أموال الشعب القطري لهذه الجماعات المتطرفة.

وأضاف إن الشعب القطري يئن من تدني الخدمات الطبية، معقبًا: "تصوروا أن الكلام ده في قطر ... إمارة البترول سابقا"، منوهًا بأنه منذ أن تحولت قطر لدعم الإرهاب وهناك تدنٍ في كافة الخدمات وتراجع في تحقيق مصالح الشعب.
loading...

ترشيحاتنا

عشيقة بيل كلينتون تكشف تفاصيل جديدة عن فضيحتهما داخل البيت الأبيض

إعلان موعد وصول جثمان الشهيد ساطع النعمانى ومكان الدفن

تعليق قوي من أجيري على اعتزال وليد سليمان..صور

فيديوجراف| حقيقة إلغاء الدوري.. والأهلى أحد الأسباب

كهربا يفرض شروطه على الزمالك من أجل البقاء

الرياض تغلق ملف خاشقجي.. بيان جريء من النيابة السعودية يكشف تفاصيل الواقعة.. المملكة تقطع الطريق على التكهنات والشائعات.. المطالبة بإعدام 5 متورطين.. ومنع مستشار بالديوان الملكي من السفر

نجل جمال خاشقجي يعلن عن موعد ومكان عزاء والده

سقوط مرتكبى سرقة نصف مليون جنيه من سائق بسوبر ماركت بمدينة نصر.. فيديو

فيديوجراف| الأسعار والشروط الجديدة لتأشيرات العمرة

الشرطة الإسرائيلية تطالب السياح بمغادرة مواقعهم فورا

مدرب منتخب مصر السابق يتنبأ بسيناريو سيئ لمواجهة الفراعنة وتونس

الأهلى يخوض 8 معارك شرسة خلال ديسمبر لرد الاعتبار أفريقيًا وتسلق قمة الدورى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور

وزير الشباب يتقدم مسيرة لـ800 فتاة ..صور

وزير الشباب والرياضة يقود مسيرة للمشي بالأقصر.. صور

شاهد.. ميناء دمياط يستقبل اثنين من أحدث أوناش الحاويات في العالم

شاهد.. 50 صورة ترصد مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد الأمير تشارلز الـ 70

فيديو

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية
الأرصاد تكشف حقيقة خطورة سيول الكويت على مصر..فيديو
مطار الكويت يغرق في مياه الأمطار.. وتوقف حركة الطيران.. فيديو
رمضان صبحى يقود منتخب مصر للتقدم على تونس بثنائية فى الشوط الأول .. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر صحفى لوزير الخارجية السعودى عادل الجبير

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟