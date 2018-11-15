مجلس الأهلي يعتمد الميزانية والحساب الختامي ويناقش مشكلات الكرة بعد تقرير كارتيرون

اعتمد مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه المنعقد الليلة ميزانية الموسم المنقضي والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات.



ويعقد مجلس الإدارة اجتماعًا هامًا حاليًا لبحث العديد من الملفات من بينها قطاع الكرة بعد تسلم تقرير من الفرنسي باتريس كارتيرون.



وبدأ اجتماع مجلس الإدارة في غياب رانيا علواني عضو المجلس الموجودة خارج مصر في مهمة عمل لحضور اجتماعات الوادا.