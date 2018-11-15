وزير الشباب يتقدم مسيرة لـ800 فتاة ..صور

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في انطلاق مسيرة رياضية، سيرا على الأقدام، لـ800 فتاة من 9 محافظات بصعيد مصر، وذلك على كورنيش النيل بمحافظة الأقصر .



يأتي ذلك ضمن اللقاء الختامي لمشروع اللقاءات الرياضية للفتيات في خماسي كرة القدم تحت شعار " ألف بنت – ألف حلم".



وانطلقت المسيرة ، بداية من قاعة المؤتمرات الدولية، حيث جابت الممشى السياحي على كورنيش النيل، مرورًا بمتحف الأقصر، ومتحف التحنيط ومعبد الأقصر، ختمًا بميدان أبو الحجاج.



وشهدت المسيرة حضور اللواء الدكتور عماد أبو العزايم، السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، و حفني بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.