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أخبار العالم

شاهد.. مشاجرة عنيفة داخل برلمان سريلانكا.. تعرف على السبب

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:49 م
صدى البلد
عرفة البنداري
شهد البرلمان السريلانكي، اليوم الخميس، مشاجرة عنيفة بين أعضائه، على خلفية الأزمة السياسية التي تعيش فيها الدولة الواقعة في المحيط الهندى، بعد أن أصدر رئيسها قرارا بإقالة رئيس الوزراء.

ونشبت المشاجرة بعد أن قام مؤيدو الرئيس السابق، ماهيندا راجبسكا، والذي أدى تعيينه فى منصب رئيس الوزراء، إلى حدوث أزمة دستورية في البلاد، بالهجوم على رئيس البرلمان، كرو جياسوريا، فيما دافع عنه الأعضاء الموالين لرئيس الوزراء المقال، رنيل فيكرمسينجا.

واشتبك أعضاء البرلمان مع بعضهم البعض وحدث بينهم تدافع بالأيدي، فيما جرح أحد الأعضاء بسبب محاولته الاستيلاء على ميكروفون البرلمان، وتم نقله للمستشفى.

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