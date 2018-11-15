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التنمية المحلية: 35 مليار جنيه تكلفة إصلاح الطرق في مصر

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:54 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن تكلفة إصلاح الطرق التي تحتاج إلى صيانة في مصر تبلغ 35 مليار جنيه.

وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي" مساء الخميس، إلى أنهم عملوا على تقسيم اصلاح الطرق وفقًا للأولوية، منوهًا بأن تكلفة إدارة منظومة القمامة سنويًا تبلغ 7 مليارات جنيه.

ولفت إلى أننا بحاجة إلى إنشاء مدافن صحية للقمامة تصل تكلفتها إلى 2 مليار جنيه.
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