ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانى: وزارة قطاع الأعمال لديها خطط تنموية تحقق المعدلات المنشودة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة من أهم العوامل الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة فى ظل استهداف الحكومة خفض العجز بالموازنة 7% العام المقبل مقارنة بـ 8.4% من العام الحالي ورفع معدل النمو لـ 6.5% بدلا من 5.8، خلال العام المقبل 2020/2019.

وأوضح "البطيخى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزارة قطاع الأعمال العام، لديها خطط تنموية شاملة لقطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الخطط تتمثل فى النهوض بصناعات الغزل والنسيج، وإنقاذ شركات قطاع الأعمال العام التى تتعرض لخسائر سنوية إضافة إلى اهتمام الدولة بالصناعات البتروكيماوية .

وتابع: "وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق، ألتقى وفد صينى وتم مناقشة إنشاء مصنع للسيارات فى مصر، إضافة إلى تنمية محور قناة السويس وإقامة منطقة صناعية لوجيستية بها ستكون من العوامل المهمة في تحقيق معدلات النمو المنشودة".

وأضاف: "أنه بوصول معدلات النمو لـ 7% سيشعر المواطن بتحسن الحالة المعيشية بشكل كبير".

loading...

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة: الرصيف ملك للمواطن فقط

حجز إعادة محاكمة أحمد دومة في أحداث مجلس الوزراء للحكم 9 يناير.. الدفاع : خلو الأوراق فى القضية من أي صور أو مقاطع فيديو تثبت اتهام موكلي

فضيحة في كوكب اليابان.. وزير الأمن الإلكتروني لم يلمس حاسوبا طوال حياته

فى عيد ميلادها.. دور رفضته مها أحمد فصنع شهرة غادة عبد الرازق

انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة بسبب المترو.. تعرف عليها

زكريا ناصف يفجر مفاجأة حول إعادة تشكيل لجنة للكرة بالأهلي.. فيديو

هاني الناظر يكشف خطورة السمك واللبن لمريض الأنفلونزا

زكريا ناصف: وليد سيلمان قرر اعتزال اللعب دوليا في الجو.. فيديو

أمين الفتوى يوضح حكم إهداء الصلاة على النبي للميت

أعراض منذ الطفولة تؤكد وجود مشاكل في الأسنان

كريم فهمي يكشف سر مشاجرته يوم زفافه.. فيديو

هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية.. والمحافظة تحذر المواطنين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا دياب بإطلالة جذابة بآخر جلسة تصوير

صلاح يتألق فى مران المنتخب الرئيسي استعدادا لمباراة تونس غدا .. صور

شاهد.. جينيفر لوبيز ترتدى فستانا بسعر خيالي فى الدوحة

ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور

وزير الشباب يتقدم مسيرة لـ800 فتاة ..صور

فيديو

الأهلي: قبول 12 ألف عضوية في فرع التجمع الخامس بـ 60 ألف جنيه..فيديو
زكريا ناصف: وليد سيلمان قرر اعتزال اللعب دوليا في الجو.. فيديو
أحمد بلال: جماهير الأهلي من حقها تزعل على فريق الكرة..فيديو
أمين لجنة الإفتاء: المتطرفين عايزين ينكدوا علينا ومنحتفلش بالمولد النبوي..فيديو
سمية الخشاب تكشف عن عمل سينمائي يجمعها بزوجها أحمد سعد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟