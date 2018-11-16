برلمانى: وزارة قطاع الأعمال لديها خطط تنموية تحقق المعدلات المنشودة

قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة من أهم العوامل الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة فى ظل استهداف الحكومة خفض العجز بالموازنة 7% العام المقبل مقارنة بـ 8.4% من العام الحالي ورفع معدل النمو لـ 6.5% بدلا من 5.8، خلال العام المقبل 2020/2019.



وأوضح "البطيخى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزارة قطاع الأعمال العام، لديها خطط تنموية شاملة لقطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الخطط تتمثل فى النهوض بصناعات الغزل والنسيج، وإنقاذ شركات قطاع الأعمال العام التى تتعرض لخسائر سنوية إضافة إلى اهتمام الدولة بالصناعات البتروكيماوية .



وتابع: "وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق، ألتقى وفد صينى وتم مناقشة إنشاء مصنع للسيارات فى مصر، إضافة إلى تنمية محور قناة السويس وإقامة منطقة صناعية لوجيستية بها ستكون من العوامل المهمة في تحقيق معدلات النمو المنشودة".



وأضاف: "أنه بوصول معدلات النمو لـ 7% سيشعر المواطن بتحسن الحالة المعيشية بشكل كبير".



