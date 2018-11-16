الإطاحة برئيسة وزراء بريطانيا أو طرح استفتاء ثانٍ.. أبرز سيناريوهات تنتظر لندن بعد موافقة الحكومة على خطة ماي للانفصال عن الاتحاد الأوروبي

الحكومة البريطانية تعرضت لعدة استقالات بسبب خطة ماي

نواب حزب رئيسة الوزراء قد يضحون بها في تصويت على طرح الثقة بها

ماي قد تلجأ للانتخابات العامة في حالة رفض البرلمان لخطتها



استطاعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الحصول على موافقة أعضاء حكومتها بالإجماع على خطتها لانفصال بريطانيا على الاتحاد الأوروبي التى تعرف إعلاميا بالبريكست، وقد خيرت ماي مجلس النواب ما بين قبول خطتها أو البقاء في الاتحاد الأوروبي.



وكانت سلسلة استقالات هزت الحكومة البريطانية بعد إعلان رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، حصولها على موافقة حكومتها على صفقة خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، فقد استقالت وزيرة العمل والتقاعد ايستر مكفي ووزيرة بريكسيت سويلا برافرمان، بعد ساعات فقط من استقالة وزير الدولة البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، دومينيك راب، الذي قال إنه لا يستطيع أن يدعم مسودة الاتفاق، وسبق راب للاستقالة، شايلش فارا، وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية، الذي قال إنه حزين لقيامه بذلك، لكنه يشعر أن مسودة الاتفاق "تترك بريطانيا في منتصف الطريق من دون سقف زمني يحدد متى سنصبح في النهاية دولة كاملة السيادة".



وطرحت صحيفة جارديان البريطانية 6 سيناريوهات بشأن مستقبل خروج بريطانيا، فوفقا للسيناريو الأول، فقد يرفض البرلمان، خلال تصويت يجري في ديسمبر المقبل، خطة ماي خاصة أن هناك أحزاب كان في مقدمتها حزب العمال المعارض أعلنت رفضها لتلك الخطة.



وأكدت الصحيفة أن ماي تحتاج إلى موافقة أغلبية النواب لتمرير خطتها، التى يمكن أن تضع غيرها خلال 21 يوما في حالة فشلها في الفوز بأغلبية الأصوات، وأوضحت الصحيفة أن تصويت البرلمان سيسبقه تصويا أخر يجري أعضاء الاتحاد الأوروبي في 25 نوفمبر.



السيناريو الثاني، بحسب جارديان، سيكون هو أن تتخلى ماي عن خطتها وتعلن أنها ستعيد التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، ولكن الصحيفة قالت إن هذا قد ينظر إليه باعتباره إهانة لحكومتها ويهدد بقائها في منصبها إضافة إلى أنه سيثير أعضاء حزبها وكذلك الاتحاد الأوروبي.



السيناريو الثالث فهو متعلق بالمادة 50 التى تنظم عملية الانفصال وتوقعت جارديان أن تطلب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعديل المادة لمنحها وقتا إضافيا للتوصل إلى اتفاق يقبله البرلمان، ووفقا لذلك السيناريو ستنفصل لندن عن الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019.



ولكن الصحيفة ذكرت أن هذا الطلب لن يلقى بالضرورة موافقة من الاتحاد الأوروبي الذي تتعرض بعض حكومات أعضاءه لضغوط من قبل الأحزاب الشعبية لتنفيذ انفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن.



السيناريو الرابع يتعلق ببقاء ماي في منصبها وسيعتمد هذا السيناريو على إجراء تصويت لسحب الثقة من ماي من قبل نواب محافظون إذا وجدوا أن رئيس الوزراء لم تعد جديرة بمنصبها، ووفقا لهذا السيناريو فإن التصويت قد يجري في أقرب وقت، وإذا نجت منه ماي فإنها ستكون محصنة لـ12 شهرا على الأقل وإذا خسرت فستفقد منصبها.



ويتوقع السيناريو الخامس أن تلجأ ماي إلى طرح دعوة مفاجئة لعقد انتخابات في حالة فشلها في الحصول على موافقة البرلمان، وأوضحت الصحيفة أن ماي سيتحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على إجراء الانتخابات التى ستقوم بتحديد موعدها والذي قد يكون في نهاية يناير، لكن جارديان وصفت هذا السيناريو بأنه خيار غير مرجح حدوثه لأن مصداقية ماي تعرضت لأضرار بالغة مؤخرا.



السيناريو السادس والأخير فهو متعلق بإجراء استفتاء ثاني لكن الصحيفة ذكرت أنه من غير الواضح ما إذا كان عدد كاف من النواب سيدعم عقد هذا الاستفتاء.