أبرز تصريحات وزير التنمية المحلية.. الدولة تعمل على بناء جسور الثقة بين المواطن والمحليات.. مشروعك وفر 183 ألف فرصة عمل.. معدات النظافة تحتاج 400 مليون جنيه تكاليف صيانة

شعراوي: الدولة تعمل على بناء جسور الثقة بين المواطن والمحليات

وزير التنمية المحلية: مشروعك وفر 183 ألف فرصة عمل

وزير التنمية المحلية: معدات النظافة تحتاج 400 مليون جنيه تكاليف صيانة



قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الدولة تعمل على بناء جسور الثقة بين المواطن والمحليات، وقد فكروا في بعض التغيرات في صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تلق صدى بالقدر الكافي من المواطنين، مضيفا أن مبادرة "صوتك مسموع" التي يرعاها رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي تعمل على نطاق أوسع من خلال خط ساخن او ايميل رسمي.



وأكد شعراوي خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية أكسترا نيوز، أنه لم يتوقع الأستجابة السريعة من الجماهير، حيث حصدت المبادرة أكثر من 7 آلاف رسالة خلال الــ 10 أيام الأولى من المبادرة، وقد استطاعوا حل أكثر من 75% من المشاكل التي تواجه المواطنين.



وتابع، أن المواطنين قاموا بإرسال صور وفيديو لبعض شكاوى الفساد داخل المحليات، إشغالات الطرق العامة و تراكم القمامة بالشوارع، مضيفا أنهم يقومون بممارسة المواطنين من ثم يبدأون في التعامل مع المشاكل وحلها على أرض الواقع خلال 24 ساعة.



ونوه وزير التنمية المحلية، إلى أنهم يقومون بالاتصال بالمواطنين أصحاب شكاوي المحليات للتأكد من حل مشكلته التي قام بالإبلاغ عنها، بالإضافة إلى باقي الشكاوى التي يقومون بتوثيق حلها بالفيديو.



أكد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب إقامة مسابقة لأفضل مدينة، قرية وحي في الجمهورية، والتي قامت بها الوزارة وأسست شروطها بجوائز مالية بموافقة رئيس الوزراء.



وأضاف، أن المسابقة تقوم علي مستوي المحافظة ذاتها و بالإضافة لتصنيفها على مستوى الجمهورية، موضحا أن هناك لجنة من كافة الجهات سوف تقوم على أعمال التقييم للتأكيد على مدى شفافية المسابقة.



ونوه، إلي أن الجائزة المالية التي تربحها المدينة سوف تنفق علي مشروعات قومية عديدة داخلها، حيث تنتهي أولي مراحل المسابقة يوم 25 ديسمبر.



وتابع، أن هناك العديد من المشروعات المتوقفة الموضوعة في خطط سابقة للمحافظات نتيجة لضغوط مادية بالإضافة للمشروعات الصغيرة الخاصة بالشباب.



وأوضح، أن مشروعات الشباب تواجه مشكلة في التراخيص والتي يصعب الحصول عليها بشكل دائم، حيث قامت الوزارة بحصر جميع المشاريع المتعثرة داخل كافة محافظات الجمهورية.



وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك حوالي 5,4 مليار جنيه تم توفيرها لإزالة التعثر الموجود في المشروعات الكبرى، مؤكدا أنهم يقومون على دراسة المشروعات الصغيرة لحل كافة مشاكلها.



قال، إن "مشروعك" يعد أحد أهم ملفات الوزارة، حيث يمنح قروض ميسرة بمبادرة من البنك المركزي بالتنسيق مع 6 بنوك للشباب للبدء بالمشروعات الصغيرة.



وتابع شعراوي خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية أكسترا نيوز، أنهم بدؤا العمل بـ"مشروعك" منذ عام 2014، ووصلت نسبة الاقتراض إلى 8,5 مليار جنية، مؤكدا أن المشروع وفر أكثر من 183 ألف فرصة عمل للشباب.



وأضاف وزير التنمية المحلية، أن "مشروعك" يدرب الشباب القائم على المشاريع، لتبادل الخبرات والاستفادة منها بشكل كامل.

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة مع الرقابة الإدارية، المحليات بعمل تقييم شامل لمعدات النظافة الموجودة في مصر.



وأضاف اللواء، أن تقييم المعدات أثبت وجود حوالي 5 آلاف معدة نظافة تحتاج للصيانة بتكلفة تقارب الـ 400 مليون جنيه مصري.



وأشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بكافة أنواع الصيانة والترميم الخاصة بمعدات النظافة بالتنسيق مع كافة المحافظات.



وتابع، أن هناك لجنة مشرفة تقوم على فحص المعدات بعد أعمال الصيانة، للتأكد من اكتمال أعمال الصيانة على أكمل وجه.



ونوه اللواء محمود شعراوي، إلى أن صندوق التنمية المحلية يحصل على موازنته من الدولة، ويقوم على تقديم خدمات للمشروعات متناهية الصغر للسيدات والشباب، حيث لا يتعدى القرض 30 ألف جنيه ولا تتعدى نسبة الأرباح ال4% وجاري تخفيضها لتوفير فرص أكبر للمواطنين.



وأشار، إلي أن إمكانيات الصندوق محدودة للغاية حيث تصل إلي 15 مليون جنيه.



وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على وتعمل الوزارة على زيادة المبالغ المالية الموجودة بالصندوق لتوسيع دائرة الاستفادة منه.

