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فن

ليلى غفران : لا أفكر في الزواج مرة أخرى

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:36 م
صدى البلد
نورا نبيل
أكدت الفنانة ليلى غفران أنها لا تعيش قصة حب ولا تفكر في تكرار تجربة الزواج.

وقالت في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "أشعر بالراحة بدون زواج وأريد التركيز في خطواتي الفنية القادمة فقط".

ليلى غفران أكدت أنها تستعد لطرح اغنية جديدة باللهجة المصرية خلال احتفالات رأس السنة.

وكانت ليلى غفران تعرضت لوعكة صحية وأصيبت بالشلل لمدة اربعة شهور لكنها تعافت مؤخرًا.
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