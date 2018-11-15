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كاهن كنيسة مارجرجس: مصر محفوظة في القرآن الكريم والإنجيل ونشعر بروح الأخوة والتكاتف

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:10 م
صدى البلد
أسامة علي
قال القس بولا فؤاد رياض، كاهن كنيسة مارجرجس بالمطرية، خلال ندوة "محاربة الفكر التكفيري والتعريف بأجيال الحروب وطرق الوقاية منها"، التي نظمها حزب مصر الثورة برئاسة الدكتور حسين أبو العطا رئيس الحزب، إن الدين المسيحي دين التسامح والإخاء والسلم والسلام والتواضع بين الناس جميعا،

وتابع خلال كلمته بالندوة أن مصر محفوظة في القرآن الكريم والإنجيل، وأننا جميعا نشعر في مصر بروح الأخوة والتكاتف، مؤكدا على أنه لن ينجح أحد في التفرقة بين المسلمين والمسيحيين لأنهم نسيج واحد، ولن تفلح مطلقا قوى الشر في بث الفتن بينهم على أرض مصر الغالية.

وتعقد الندوة لمناقشة رفع الوعي بخطورة الفكر التكفيري والمتطرف وتأثيره على الأمن القومي، إضافة إلى مناقشة أهمية دور الخطاب الديني ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز منظومة القيم في مواجهة الفكر التكفيري.
كاهن كنيسة مارجرجس: مصر محفوظة في القرآن الكريم والإنجيل ونشعر بروح الأخوة والتكاتف
كاهن كنيسة مارجرجس: مصر محفوظة في القرآن الكريم والإنجيل ونشعر بروح الأخوة والتكاتف
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