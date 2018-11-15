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موجز البلد.. كشف لغز قتل خاشقجي.. سيول الكويت تجرف القبور.. موعد مباراة الأهلى والزمالك

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:40 م
صدى البلد
إسلام عبد الهادي
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتسهيلًا على قرائه، نقدم لكم موجزًا بأهم هذه الأخبار.

وجاء من أبرز هذه الأخبار، إعلان النيابة السعودية تفاصيل مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وتصدرت فيديوهات وأخبار السيول في الكويت بعد أن جرفت السيول المقابر، إلى جانب تأجيل موعد لقاء الأهلى والزمالك في الدوري.
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موجز البلد.. كشف لغز قتل خاشقجي.. سيول الكويت تجرف القبور.. موعد مباراة الأهلى والزمالك
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