موجز البلد.. كشف لغز قتل خاشقجي.. سيول الكويت تجرف القبور.. موعد مباراة الأهلى والزمالك

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وجاء من أبرز هذه الأخبار، إعلان النيابة السعودية تفاصيل مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.



وتصدرت فيديوهات وأخبار السيول في الكويت بعد أن جرفت السيول المقابر، إلى جانب تأجيل موعد لقاء الأهلى والزمالك في الدوري.