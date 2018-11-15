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حوادث

سقوط تشكيل عصابي لسرقة التكاتك في المنوفية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:12 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
محمد امين
نجحت الاجهزة الامنية بمديرية أمن المنوفية في القبض على تشكيل عصابي تخصص فى سرقة التكاتك .

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية اخطارا يفيد، بورود معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مركز قويسنا تفيد بقيام كل من " س ج ع " 23 سنة، عامل، مقيم بقرية شرانيس دائرة المركز، و" ج ص ع " 28 سنه، عاطل ومقيم بالمنيب الجيزة، و "م ص م" 41 سنه، عاطل ومقيم بالمنيب الجيزة، و"ى ش ش" 23 سنه، عاطل ومقيم بالجيزة، و " ع ص ب " 23 سنه، عاطل ومقيم بقويسنا، و " ا ف م " 50 سنة، صاحب مقهى مقيم بأبو النمرس جيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقات الدراجات البخارية " التوك توك " .

تم إعداد خطة أمنية لمتابعة الجناة والقاء القبض عليهم ، وبحوزة الثانى والثالث والرابع 3 سلاح أبيض وبمواجهتهم اعترفوا باحرازهم للسلاح الابيض بقصد الدفاع عن النفس واستخدامه فى النشاط الاجرامى، واعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقات بدائرة مركز بركة السبع وقويسنا.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات .
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