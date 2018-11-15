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حوادث

مدير أمن المنوفية يشهد الحفل الختامي لدورة تنمية مهارات الأفراد

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:08 م
تفقد الخدمات الأمنية
تفقد الخدمات الأمنية
محمد امين
شهد اليوم اللواء سمير أبو زامل مساعد الوزير مدير أمن المنوفية ، الحفل الختامي لدورة تنمية مهارات الافراد والعاملين المدنيين في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية بقاعة إدارة المرور.

وتحدث مدير الأمن مع الافراد موضحا لهم أهمية الدورة وانها وسيلة من وسائل التقييم لهم واهمية المواد التى تم تدريسها لهم بالدورة وضرورة تطبيق ما تعلموه خلال قيامهم بعملهم وبخاصة الثبات الانفعالى .

كما قام مدير الأمن بتكريم الأوائل على الدورة وتم تسليمهم الشهادات لحصولهم على المراكز الأولى وتكريم المثالي بالدورة ،وأكد أن الهدف من ذلك حث باقى زملائهم على التفوق.
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