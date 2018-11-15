جولة داخل قصر حفل زفاف بريانكا شوبرا ونيك جوناس بالهند.. والتكلفة خيالية.. صور

وقع اختيار نجمة بوليوود بريانكا شوبرا على قصر عميد بوهران في مدينة جودبور الهندية ليقام فيه حفل زفافها إلى المغني الأمريكي نيك جوناس.
وتصل تكلفة حفل الزفاف المقرر إقامته يوم 1 ديسمبر بالقصر إلى 60 ألف دولار فى الليلة الواحدة ، أما تكلفة غرف النوم للضيوف المدعوين فتصل إلى 900 دولار أمريكي للغرفة .
يذكر أن علاقة بريانكا شوبرا التي تكبر نيك جوناس بـ 10 أعوام بدأت منذ أكثر من عام، ثم أعلنا خطوبتهما الرسمية يوم 18 أغسطس الماضي في مومباي بالهند.
وتصل تكلفة حفل الزفاف المقرر إقامته يوم 1 ديسمبر بالقصر إلى 60 ألف دولار فى الليلة الواحدة ، أما تكلفة غرف النوم للضيوف المدعوين فتصل إلى 900 دولار أمريكي للغرفة .
يذكر أن علاقة بريانكا شوبرا التي تكبر نيك جوناس بـ 10 أعوام بدأت منذ أكثر من عام، ثم أعلنا خطوبتهما الرسمية يوم 18 أغسطس الماضي في مومباي بالهند.