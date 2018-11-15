العقاري المصري العربي يوقع بروتوكولا بـ50 مليون جنيه للتمويل متناهي الصغر

وقع البنك العقاري المصري العربي برئاسة عمرو كمال، وأحمد خورشيد، العضو المنتدب لإحدى شركات التمويل متناهي الصغر، بروتوكول تعاون لتمويل المشروعات متناهية الصغر بـ50 مليون جنيه كمرحلة أولي لدعم الفئات الاكثر احتياجا بالمناطق المحرومة علي مستوي محافظات مصر من الشباب والمرأة، بحضور حسين عبد المحسن، رئيس قطاع التمويل متناهي الصغر بالبنك، وعمرو أبو العزم، رئيس الشركة.



وأكد "كمال"، في تصريحات له علي هامش توقيع البروتوكول، أن التعاون يأتي في اطار اجراءات مبادرة البنك المركزي المصري لدفع عجلة الاقتصاد القومي و تحقيق التنمية المستدامة للفئات المهمشة، موضحا أن هناك استراتيجية لدي البنك في توسيع عملياته لتمويل المشروعات متناهية الصغر لما له من أهمية اقتصادية كبرى وأهمية اجتماعية من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة وإيمانا بواجب البنك نحو تنمية المجتمع ومكافحة الفقر ورفع مستوى معيشة الأفراد.



وذكر أن مصرفه يقدم تمويلا للشركات المتخصصة والجمعيات الأهلية لما لها من قدرة على الوصول إلى هذه الفئات ودراسة احتياجاتها تفعيلا لمفهوم التنمية المستدامة والإسهام في تحقيق الشمول المالى.



وذكر حسين عبد المحسن رئيس قطاع التمويل متناهى الصغر بالبنك، أن إستراتيجية البنك تهدف إلى تقديم منتجات ائتمانية تتوافق مع احتياجات الشركات والجمعيات العاملة في مجال التمويل متناهى الصغر بما يتواءم مع احتياجات وطبيعة العملاء الذين يقومون بتمويلهم.