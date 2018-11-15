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عكاشة: صفوت الشريف تسبب في تراجع مستوى اتحاد الإذاعة والتليفزيون

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:05 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكد الإعلامى توفيق عكاشة، أن التليفزيون المصرى كان يضع قواعد اختبارات للمذيعين والمذيعات من الطول والشكل والمستوى المهني.

لافتا إلى أنه في الماضي دخل المبنى عاملون ليس لهم علاقة بالمجال منهم خريج زراعة وطب وغيرها من التخصصات البعيدة كل البعد عن المجال.

وأرجع توفيق عكاشة، خلال تقديمه برنامج «مصر اليوم»، على فضائية «الحياة»، سبب تراجع مستوى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، هو أن صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق تبنى سياسة الإعلام الكمى بإطلاق العديد من القنوات فى مختلف المجالات دون معرفة الهدف من هذه القنوات.

وأوضح عكاشة أن أهم أعمال اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمتمثلة فى الحفلات، توقفت بسبب المشكلات الفنية، بسبب تضارب المسئوليات؛ والضياع فى بحر من الروتين.
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