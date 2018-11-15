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رياضة

إنبي يكشف حقيقة رحيل خالد متولي عن فريق الكرة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:07 م
خالد متولي
خالد متولي
محمد رشاد
أعلن علاء خشب رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، أنه لم يتم التفاوض مطلقا مع أي من المديرين الفنيين لتولي قيادة الفريق وإن مجلس الإدارة يدعم بقوة جهاز الفريق بقيادة خالد متولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وتابع رئيس إنبي: "من الأهميه ضرورة تحري الدقه في تداول الأخبار المتعلقه بهذا الشأن لتأثيرها علي مسيرة الفريق البترولي خلال المرحلة الحالية".

ويستعد الفريق البترولي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري، فى إطار مباريات الإسبوع 15 من الدوري الممتاز، فى المباراة التى يستضيفها استاد بترو سبورت بالقاهرة الجديدة.
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