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اقتصاد

المركزي: ارتفاع الأصول والخصوم غير المبوبة للبنوك لـ141.14 مليار جنيه أغسطس الماضي

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفع صافي الأصول والخصوم غير المبوبة بالبنوك خلال أغسطس الماضي إلي 141.14 مليار جنيه مقابل 139.941 مليارا في يوليو 2018 بفارق1.2 مليارا ومقارنة بـ 112.144 مليارا في يونيو من نفس العام بفرق 29 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان صافي المديونية والدائنية بين البنوك بلغت 82.85 مليار جنيه في اغسطس الماضي مقابل 76.6 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 75.9 مليار جنيه في يونيو 2018.

وبلغ إجمالي خصوم الأجنبية للبنوك نحو 283.909 مليار جنيه مقابل 295.7 مليارا في يوليو الماضي ومقارنة بـ291.8 مليارا في يونيو من نفس العام.
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