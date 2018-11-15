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أزهرى: النقاب بدعة دخيلة على الإسلام

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:09 م
صدى البلد
أسامة علي
قال الشيخ إبراهيم محمد رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن النقاب بدعة دخيلة على المجتمع الإسلامي، وليس من الإسلام في شيء.

وأضاف "رضا"، في كلمة له خلال ندوة "محاربة الفكر التكفيري والتعريف بأجيال الحروب وطرق الوقاية منها"، التى نظمها حزب "مصر الثورة"، برئاسة الدكتور حسين أبو العطا، أن الأزهر الشريف حسم الجدل حول ذلك، مشيرا إلى أن النقاب يُستغل في ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية مثل خطف الأطفال، والدين الإسلامي من هذه الأعمال براء.

وأوضح أن أي شخص يقتل ويُهاجم الأبرياء باسم الدين فإن الإسلام منه براء، مشيرا إلى أن الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية هم المنوط بهم تعليم الدين الإسلامي الصحيح وما غير ذلك فإن الإسلام منه براء.
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