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رئيس المجلس النيابي الصربي يتفقد منجم السكري فى مرسى علم..صور

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:20 م
رئيس المجلس النيابي
رئيس المجلس النيابي الصربي يتفقد منجم السكري بمدينة مرسي علم
إبراهيم جادالله

زار اليوم رئيس المجلس النيابي الصربي دراجان بالما منجم السكري بمدينة مرسي علم ، ضمن برنامج الزيارة الترويجية للسياحة التي يقوم رئيس المجلس النيابي الصربي داخل مدينة مرسي علم .

بدأت الزيارة التفقدية للمنجم بعرض تقديمي عن تاريخ المنجم وتاريخ بدء التنقيب عن الذهب وتاريخ اول انتاج للذهب من المنجم ، كما تضمن العرض التقديمي كيفية عملية التنقيب ، واستخدام المعدات الضخمة في عملية التنقيب والإنتاج كما استعرض بعض التعليمات التي يجب اتباعها أثناء التجول داخل المنجم من تعليمات السلامة والأمان داخل المنجم واتباع كافة تعليمات طرق السلامة

يذكر أن منجم السكرى أحد أكبر مناجم الذهب في العالم ، ويقع فى منطقة جبل السكرى الواقعة فى الصحراء الشرقية 30 كيلو مترا جنوبى مرسى علم، وتديره شركة مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية وسنتامين مصر .
رئيس المجلس النيابي الصربي يتفقد منجم السكري فى مرسى علم..صور
رئيس المجلس النيابي الصربي يتفقد منجم السكري فى مرسى علم..صور
رئيس المجلس النيابي الصربي يتفقد منجم السكري فى مرسى علم..صور
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