أحمد عكاشة يكشف حقيقة هدم السرايا الصفرا.. فيديو

قال الدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية العالمية للطب النفسي، أن السرايا الصفرا كانت قصرا لأحد الأمراء خلال العهود السابقة حتى شب بها حريق وتم طلاؤها باللون الأصفر وتحويلها لمستشفى الأمراض العقلية.



وأضاف عكاشة خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن أحد وزراء الصحة السابقين تقدم بطلب بإزالة مستشفى الأمراض العقلية نظرا لقيمة الأرض الاقتصادية الكبرى، مؤكدا أن جميع الأطباء النفسيين نظموا مظاهرة أمام مستشفى العباسية.



وأوضح رئيس الجمعية العالمية للطب النفسي، أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك أمر بعدم المساس بالمستشفى، وشكل الدكتور زاهي حواس لجنة من علماء الأثار لإثبات أثرية المباني والبوابات الخاصة به، حتي لا يتم المساس بها بأي طريقة.