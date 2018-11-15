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حوادث

حبس فرد أمن إداري بنادي الزمالك بتهمة التعدي على صحفيين

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:17 م
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
أمرت نيابة العجوزة، برئاسة المستشار جمال الجبلاوي، اليوم الخميس، حبس فرد أمن بنادي الزمالك 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاعتداء على الصحفيين أمام بوابة النادي.

ونسبت النيابة للمتهم تهمة البلطجة والتعدي بالضرب وهتك العرض وسرقة أجهزة محمول، خاصة بالصحفيين.

وادعى المحامي محمد عثمان، دفاع الصحفيين، مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت ضد رئيس نادي الزمالك بصفته واعتباره المسئول عن أعمال وتصرفات تابعيه وهو من أصدر لهم الأوامر بالمنع والاعتداء كما ورد في الأدلة التي قدمت للنيابة.

كان عدد من أفراد الأمن الإداري المسئولين عن تأمين نادي الزمالك، اعتدوا بالضرب على صحفيين أمام بوابة النادي الثلاثاء الماضي، لمنعهم من الدخول.
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