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ثقافة

انطلاق مهرجان بلاك اند وايت بمشاركة أكبر 6 فرق غنائية مصرية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:13 ص
صدى البلد
طارق موسى
تحتضن حديقة الفاميلي بارك بالرحاب انطلاق فعاليات النسخة الأولى من مهرجان بلاك اند وايت الموسيقي، أطول حفلة غنائيئة في القاهرة والتي تضم 6 من أشهر الباندات في حفل واد يستمر على مدار 12 ساعة متواصلة، بداية من الثانية مساء اليوم الجمعة.

وتقدم الحفلة توليفة غنائية من أبرز الفرق الغنائية مصر، شارموفرز ومسار إجباري ووسط البلد، بمشاركة بلاك تيما وكراكيب وديسكو مصر، في أول كرنفال موسيقي من نوعه في مصر يجمع أشهر 6 فرق مصرية معًا على مسرح واحد فى يوم احتفالي طويل، من تنظيم شركة "Ebb&Tide ".

وتأتي هذه التجربة بالتزامن مع إطلاق فرقة مسار إجباري ألبومها الغنائي الجديد "الألبوم"، الذى طال انتظاره لعام كامل، ويعيدها للساحة الجماهيرية بعد غياب 3 سنوات عن آخر ألبوماتها "تقع وتقوم"، كما يأتي المهرجان مع ظهور بشائر ألبوم بلاك تيما الجديد، بعد قرابة 3 أعوام أيضًا عن آخر ألبوماتها "غاوي بنى آدمين"، مع اقتراب صدور الألبوم الثانى والمنتظر لفرقة شارموفرز، فى حين تشدو فرقة وسط البلد بمقتطفات من ألبومها الجديد "بنطلوني الجينز"، الذى ظهر للنور مطلع العام الجاري، وتعود فرقة كراكيب للجمهور بشكل موسيقى جديد بعد إعادة هيكلة الباند.
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