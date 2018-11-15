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ماريان جرجس: على الدولة إزالة العراقيل أمام الباحثين.. فيديو

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:27 م
صدى البلد
حمزة شعيب
أكدت الكاتبة الصحفية ماريان جرجس، أن مصر لديها اهتمامات بحثية مثل الصحة والغذاء والبيئة ومصادر المياه وإدارتها، وتقوم بإصلاح لمنظومة البحث العلمي كل فترة، مضيفة أن نسبة التعاون الدولي في مجال البحث العلمي في مصر وصل إلى ٥٠٪‏.

وأضافت ماريان فى تصريحات تلفزيونية، أن الميزانية المخصصة لعملية البحث العلمى، هى 2 مليار جنيه، وينبغى أن تكون أكثر من ذلك.

وأشارت إلى أن من مهام الدولة، إزالة العراقيل البيروقرطية أمام الباحث، قائلا: "على الدولة تسهيل الأعمال الإدارية بجانب التمويل المقدم للباحثين".
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