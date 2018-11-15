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أخبار العالم

مقتل 7 من قوات حفظ السلام في اشتباكات بشرق الكونجو الديمقراطية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:25 م
صدى البلد
رويترز
قالت الأمم المتحدة ومصادر دبلوماسية اليوم الخميس إن سبعة على الأقل من قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية قتلوا في اشتباكات مع مسلحين قرب مدينة بني في شرق الكونجو الديمقراطية وهي منطقة تقع في قلب أسوأ انتشار لفيروس الإيبولا في البلاد.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين في نيويورك "زملاؤنا في قوات حفظ السلام أبلغونا أن ستة من قوات حفظ السلام من مالاوي وواحدا من تنزانيا في البعثة التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونجو الديمقراطية... قتلوا أمس في منطقة بني".

كانت قوات الدفاع في مالاوي قد قالت في وقت سابق إن أربعة من جنودها في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونجو الديمقراطية قتلوا بعد أن تعرضوا لهجوم من متمردين.
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