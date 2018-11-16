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اقتصاد

المجتمعات العمرانية: لجنة للتصالح مع 30 ألف قطعة أرض فى العبور الجديدة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
السباعي
السباعي
آمنة عبدالعظيم
كشف المهندس طارق السباعى نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن أنه سيتم قريبا إعلان نتيجة فحص نحو 30 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضى الواقعة داخل الكردون المحدد لمدينة العبور الجديدة وفقا للقرار الجمهورى الصادر بإنشاء المدينة.

وأضاف السباعى فى تصريحات خاصة لـــــ"صدى البلد"، أن هناك لجنة تعمل حاليا على دراسة الطلبات المقدمة، وتحديد المبالغ التى سيتم تحديدها لسعر المتر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

يذكر أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة فتح باب التقدم لطلبات التصالح وتقنين الأوضاع للأراضى الواقعة داخل المدينة فى سبتمبر 2017، وتقدم نحو 30 ألف شخص من مالكى قطع الأراضى بأوراقهم للجهاز ولم يتم إعلان نتيجة طلباتهم حتى الآن.
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