انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة بسبب المترو.. تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع الخدمة عن 4 مناطق بالعاصمة هى "ميدان تيريومف، وميدان هليوبوليس ومتفرعاته، وشارع الحجاز، وخلف نادى النصر" لمدة 12 ساعة غدا السبت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.



وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن قطع الخدمة يأتى نظرا لقيامها بأعمال لحامات على خط المياه قطر 500 مم بمصر الجديدة كجزء من أعمال الخط الثالث لمترو الأنفاق.



وطالبت الشركة فى بيانها المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتها من المياه فى الفترة المحددة، كما تقوم الشركة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمنطقة، ولطلبها يتم الاتصال برقم 125 من الهاتف الأرضي.