السبت.. بدء الاختبارات النصفية في إعلام الأزهر

قال الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر بالقاهرة، إنه من المقرر أن تبدأ الكلية اختبارات منتصف الفصل الدراسي (ميدتيرم) يوم السبت القادم لمختلف الفرق الدراسية وتستمر على مدار الأسبوع.



وأضاف عميد الكلية أنه تم تجهيز الكنترولات ولجان الامتحانات، التي تبدأ فعالياتها في العاشرة صباحًا، كما وجه بالانضباط الشديد لحصول كل طالب على حقه فقط.



وأكد غانم أنه تم التنبيه على المراقبين باللوائح المتبعة في ضبط اللجان وعدم السماح بمخالفتها وتطبيق الجزاءات المقررة في حالة خروج أي طالب عن هذه اللوائح، ضمانا للشفافية بين الطلاب، وحتى تعبر نتيجة الامتحانات بشكل حقيقي عن المجهود الشخصي لكل طالب.