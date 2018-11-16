اتحاد تمريض القاهرة : سنهتم بالطلاب الوافدين هذا العام

أعلن نبيل عصام الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التمريض بجامعة القاهرة والفائز بمنصب رئيس إتحاد الكلية، عن خطه الإتحاد للعام الجاري.



وأوضح "نبيل"، فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن الإتحاد يسعى إلى تقديم أفضل الأنشطة مع الاهتمام بالطلبة الوافدين هذا العام نظرا لتواجدهم الملحوظ بكلية التمريض .



وانطلقت الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب، في جمیع الجامعات، الأحد الماضى، في تمام الساعة التاسعة صباحا، واستمرت حتى الساعة الثالثة عصرا، لتبدأ أعمال فرز الأصوات عقب إغلاق باب التصویت مباشرة، بحضور المرشحین، أو وكلائهم، لإعلان أسماء الفائزین بعضویة الاتحادات الطلابیة بالكلیات.



وقد تم اجراء انتخاب أمناء اللجان ومساعدیهم على مستوى الكلیات فى 13 نوفمبر، وقد تم انتخاب رئیس الاتحاد ونائبه على مستوى الكلیات فى 14 نوفمبر، وفى یوم 15 نوفمبر تم انتخاب رئیس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة.