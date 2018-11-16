البنك الأفريقي للتنمية: استثمارات بـ47 مليار دولار لدعم البنية التحتية بالقارة

أكد أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، إن منتدي الاستثمار والتنمية الذي نظمه البنك بالعاصمة جوهنسبرج بجنوب أفريقيا في الفترة من 6 حتى 9 من الشهر الجاري؛ كانت فرصة عظيمة لمناقشة الفرص الاستثمارية بالقارة السمراء، وتمويل مشروعات إنمائية لتسريع وتيرة النمو بحضور 300 مستثمر من 57 دولة إفريقية.



وأضاف في تصريحات له اليوم، أن جملة الاستثمارات التي تم طرحها خلال فعاليات المؤتمر بلغت قيمتها 47 مليار دولار لـ39 مشروعا بقطاعات البنية التحتية من بينها " الطاقة الجديدة والمتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السكة الحديد، السياحة والضيافة، الصرف الصحي، التعليم، الصناعة، الزراعة، مياه الشرب، الطيران)، بالإضافة للقاءات الثنائية مع المستثمرين عبر 169 مجموعة ثنائية.



وأشار إلى الهدف الرئيسي لمنتدى الاستثمار الأفريقي هو تحفيز الاستثمارات في القارة من خلال منصة فريدة من نوعها في السوق صممت لدفع المشاريع إلى مراحل قابلة للتمويل ، وزيادة رأس المال ، وتسريع الإغلاق المالي للصفقات.



وأوضح أنه تم عرض مشروع لتنمية وتطوير السكك الحديدية بتكلفة 3.7 مليار دولار في جنوب إفريقيا، موضحا أنه سيدعم الاستثمار شراء قطارات جديدة للقطارات المتحركة ، وتوسيع مرافق المستودعات وترقية أنظمة التحكم في الإشارات والقطار القائمة، بجانب مشروع أسمدة النحاس والبتروكيماويات - استثمار بقيمة 3 مليارات دولار لبناء وتشغيل مرفق بتروكيماوي عالمي المستوى لإنتاج الميثانول (1.75 مليون طن سنويًا) والأمونيا (1.35 مليون طن سنويًا) واليوريا (1.35 مليون طن سنويًا).



أما في قطاع الطاقة فهناك 400 مندوب مداولات مركزة حول اللوائح والقضايا المتعلقة بالسياسة من أجل بناء المرحلة الثانية من محطة توليد الكهرباء بقدرة 450 ميجاوات في تونس بقيمة 440 مليون دولار.



وتم التوصل إلى اتفاقات بشأن عدد من خطط العمل المصممة لتسريع الإصلاحات التنظيمية وإلغاء الاختناقات التي ستساعد على تسهيل الاستثمارات في قطاع تبلغ قيمته المحتملة 70 مليار دولار.