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محافظات

محمد رسول الإنسانية.. مؤتمر لـ أوقاف الإسماعيلية اليوم

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
إنجي هيبة
أعلن فضيلة الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، عن عقد مؤتمر ديني كبير، اليوم الجمعة، تحت عنوان محمد رسول الإنسانية للتعريف بنبي الإسلام وأخلاقياته، في إطار الحملة التي أطلقتها وزارة الأوقاف مع بداية شهر ربيع أول، واحتفالات المحافظة بذكرى المولد النبوي الشريف في عموم المساجد، ومراكز الشباب، والمدارس، والجامعات، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال بدران ، خلال تصريحات له أمس الخميس، إن الهدف من الحملة هو تعريف المواطنين، وطلبة المدارس، والجامعات، بأخلاق الرسول ويسر الدين حيث تجوب الحملة جميع مساجد المحافظة، وكذا المدارس، والجامعات، ومركز الشباب لافتًا فضيلته إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ،وتوجيه الدعوة للشباب لحضور الاحتفال لأنها الفئة المستهدفة المهمة.

وأشار إلى أن المديرية سوف تكرم عدد من أسر شهداء الجيش والشرطة، إضافة إلى تكريم ذوى الاحتياجات الخاصة، وحفظة القرآن الكريم بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن الحملة ستتوج بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف في يوم 11 ربيع أول بمسجد إذاعة وتليفزيون القنال بمشاركة اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، ونواب البرلمان، ولفيف من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، والقيادات الدينية، والأمنية، والتنفيذية بالمحافظة.
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