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محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف اليوم

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:03 ص
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
همت الحسيني
يزور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صباح اليوم الجمعة، محافظة الدقهلية، ويستقبله الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بمكتبه.

ويبحث محافظ الدقهلية مع وزير الأوقاف عددا من الموضوعات المتعلقة بهيئة الأوقاف والدعوة بالمحافظة، ويشهد اللقاء الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وسيقوم وزير الأوقاف يرافقه محافظ الدقهلية بافتتاح أحد المساجد بإحدى قرى مركز السنبلاوين، كما سيؤدي وزير الأوقاف صلاة الجمعة بأحد المساجد بإحدى قرى المحافظة.
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