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حوادث

القبض على تاجر مخدرات بحوزته 4 طرب حشيش في سمالوط

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:52 م
صدى البلد
ايمن رياض
تمكنت وحدة مباحث مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، من ضبط فلاح يمارس نشاطا اجراميا بمزاوة الاتجار فى المواد المخدرة حيث يقوم بتوزيع المخدرات علي صغار التجار بقرية ساقية داقوف التابعة لمركز سمالوط غرب وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل ترويجها.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير امن المنيا اخطارا من العميد مأمور مركز سمالوط غرب يفيد قيام غثان م ن 36 سنة فلاح ومقيم قرية ساقية داقوف بادارة تشكيل عصابي نشاطه الاتجار فى المواد المخدرة بشكل الجملة.

تم تقنين الاجراءات القانونية وداهم الرائد محمود سعيد معاون اول المباحث والنقيب احمد عبد العال برئاسة المقدم الحسينى الشارونى رئيس المباحث مسكن المتهم وعثر بداخله على 4 طرب حشيش وطبنجة وميزان حساس ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابه لتولي التحقيق.
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