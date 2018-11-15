قوافل المهاجرين إلى أمريكا تواجه معاملة سيئة من سكان مدينة حدودية مكسيكية

ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن قوافل المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى الراغبين في دخول الولايات المتحدة الأمريكية ويرفضهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتعرضون لمعاملة سيئة من قبل بعض سكان مدينة تيخوانا المكسيكية التى تقع على الحدود بين أمريكا والمكسيك.



وأوضحت الوكالة أن السلطات المكسيكية قدمت لهم الطعام ووفرت لهم مساكن عند بداية نزوحهم في منتصف أكتوبر الماضي، لهذا أعرب المهاجرون عن اندهاشهم من موقف بعض السكان المعادي لهم، ونقلت وكالة الأنباء عن أحدهم قوله:" نحن لسنا بمجرمين، فلماذا يعاملوننا على هذا النحو ".



ولفتت الوكالة إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة كشفت عن وجود قلة من المكسيكيين، ممن يعارضون تقديم المساعدات لهؤلاء المهاجرين أثناء توجههم إلى الولايات المتحدة، ويرون أنه يجب الضغط عليهم ليعودوا إلى بلادهم.



وتتزامن تلك الاستطلاعات مع موقف إدارة ترامب تجاه هؤلاء المهاجرين حيث وصفهم ترامب بأنهم يغزون بلاده ورفع حالة الاستعداد على الحدود مع المكسيك وأرسل 5800 جندي إلى هناك ونشر أسلاكا شائكة.

