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رياضة

تعليق ناري من أحمد الشيخ على قرار استبعاده من قائمة الأهلي الإفريقية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:45 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
قال أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعليقا على قرار باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق باستبعاده من قائمة الفريق الإفريقية، إنه لم يقصر في أداء التدريبات طوال فترة تواجده مع الفريق.

وأضاف أحمد الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "شكرا.. لا اله الا انت.. اكيد ربنا ليه حكمه فى الى بيحصل وربنا وحده يعلم عمرى ما قصرت فى تمرين ولا طلع منى العيب ولا أى مشكلة طول الفترة اللى قضيتها فى النادى يمكن ماليش رزق فى المكان الحمد لله على كل شىء".

واستبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من قائمة الفريق الأفريقية التي تم إرسالها مساء اليوم كلا من مؤمن زكريا وصبري رحيل وأحمد حمدي وأكرم توفيق وباسم علي وأحمد الشيخ.
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