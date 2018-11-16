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محافظات

محافظ القليوبية: مبادرة 100 مليون صحة إنجاز يحسب لمصر أمام العالم

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
محافظ القليوبية :
محافظ القليوبية : مبادرة 100 مليون صحة إنجاز يحسب لمصر
إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف عن "فيروس سي" والأمراض غير السارية تعد من أكبر المبادرات العالمية التي تستهدف ملايين المواطنين معبرا عن فخره بتلك المبادرة.

وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية أن ما يحدث اليوم هو إنجاز يحسب لمصر أمام العالم للتغلب على مرض "فيروس سي" التي نجحت في توفير العلاج للمرضى.

وناشد المحافظ، المواطنين الحرص على القيام بالكشف على فيروس سي حفاظا على الصحة العامة ولمساعدة المسؤولين للقضاء على ذلك المرض في أسرع وقت لتصبح مصر خالية منه، مؤكدا أنه بدون متابعة أو علاج سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وأن المستهدف في المحافظة هو 2.9 مليون مواطن.

وأضاف انه تم فحص مليون و920 ألفا و846 مواطنا منذ انطلاق المبادرة لتأتى المحافظة فى المقدمة بين المحافظات المشاركة بالمرحلة الأولى بمبادرة الرئيس.
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