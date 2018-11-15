البابا تواضروس يطيب جسد القس بيشوي كامل بالإسكندرية

زار البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المزار الخاص بالقمص بيشوي كامل والذي يحوي جسده وعددا من الصور التاريخية للأنبا بيشوي مؤسس كنيسته في سبورتنج في الاسكنندرية، كما قام قداسته بتطييب مكان جسده بالمزار.



ويعد "الاب بيشوي" منارة للكهنوت بالإسكندرية بل ولكل كهنة جيله وهو الذي أسس سبع كنائس بالإسكندرية وهي كنيسة مار جرجس سبورتنج وكنيسة الانبا تكلا بالإبراهيمية وكنيسة مار جرجس بالحضرة وكنيسة الملاك ميخائيل بمصطفي كامل وكنيسة مارمرقس والبابا بطرس خاتم الشهداء بسيدي بشر وكنيسة الأنبا أنطونيوس بحي اللبان وكنيسة العذراء بكليوباترا.



وكان وصل قداسة البابا تواضروس إلى كنيسة الشهيد مار جرجس سبورتنج بالإسكندرية لصلاة عشية عيد الشهيد مار جرجس ومشاركة الكنيسة في يوبيلها الذهبي لتدشين الكنيسة.



وكان في استقبال قداسته اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية وعدد من قيادات المحافظة وأصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس المنتزة والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية وكهنة الكنيسة وعدد كبير من كهنة الإسكندرية.