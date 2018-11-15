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مرأة

مايا دياب بإطلالة جذابة بآخر جلسة تصوير

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:37 م
صدى البلد
ريهام قدري
شاركت النجمة مايا دياب متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، بصور جديدة لها من جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت "مايا"، في الصور مرتدية تصميمًا جذابًا للغاية تميز بالشك الناعم من تصميم المبدع نيكولا جبران، أما إطلالتها الجمالية فقد ونسقت مكياج هادئ لخبيرة التجميلهلا عجم، وصففت شعرها بتسريحة بسيطة لمصففة الشعر فاديا المندلق.

اللافت أن التصميم الذي اعتمدته مايا تميز بجرأته بسبب الفتحات الموجودة فيه.
مايا دياب بإطلالة جذابة بآخر جلسة تصوير
مايا دياب بإطلالة جذابة بآخر جلسة تصوير
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