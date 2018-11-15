برلمانى يطالب المهن الموسيقية بتحرير دعاوى قضائية ضد مروجي الإسفاف والابتذال

قال النائب محمد شيمكو، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن هناك فرقا كبيرا جدا فى كلمات وألحان الأغاني الشعبية، وما يتم غناؤه الآن من ابتذال وإسفاف، موضحا أن الأغانى الشعبية تعتمد على الكلمات العامية التي يستخدمها الجميع.



وأضاف لـ صدى البلد: "اللى بيتقال دلوقت ما ينفعش نسميه أغانى شعبية لأن معظمها يعتمد على الكلمات والألفاظ غير اللائقة".



وتابع عضو مجلس النواب، أن نقابة الموسيقيين ونقابة المهن الفنية لديهما التشريع القانونى الذى يمكنهما من وقف الإسفاف الذي تجاوز حده فى الانتشار، ولكن جزءا من آليات التنفيذ صعب وهو وقف وملاحقة من يغنون هذا الإسفاف فى الأفراح، أما الجزء السهل هو عدم مساعدتهم فى الوصول للشاشات الفضائية، مضيفا أن مجرد ظهورهم على الشاشات الفضائية يعتبر ترويجا ومساندة لهم.



وطالب "وكيل لجنة الثقافة والإعلام" نقابة المهن الموسيقية بتحرير دعاوى قضائية ضد الذين ساهموا نشر هذا النوع من الأغانى بتهمة الإضرار بالذوق العام ليصبحوا عبرة لمن يحاول تقليدهم".