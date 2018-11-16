الصناعة: مصر من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الحزام والطريق مع الصين

أكد المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، إن مصر كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاق التعاون المشترك بين البلدين ضمن مبادرة الحزام والطريق التي أعلن عنها الرئيس الصيني عام 2013 للربط البري والبحرى بين قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا.



وذكر في تصريحات له اليوم، بأن مصر تؤمن جيدا بأهمية المبادرة في دعم وتنشيط التعاون الاقتصادي بين دول الحزام والطريق بشكل خاص وتحفيز الاقتصاد العالمي بشكل عام.



وذكر أن التعاون الاقتصادي بين الجانبين يمثل الركيزة الأساسية لملف التعاون المشترك بين البلدين خاصة أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الدول، كما تمثل مصر رابع أكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية.



وأوضح الوزير أن السنوات الأربع الماضية شهدت طفرة كبيرة في نمو العلاقات المصرية الصينية على المستويين الثنائي والإقليمي، فعلى المستوى الثنائي فقد تطورت العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة أثناء الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى للصين نهاية عام 2014.