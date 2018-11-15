البحرين توقع اتفاقا بقيمة 912 مليون دولار مع بل الأمريكية لشراء طائرات هليكوبتر

ذكرت وكالة أنباء البحرين اليوم الخميس إن البحرين وقعت اتفاقا بقيمة 912 مليون دولار مع شركة بل الأمريكية لشراء 12 طائرة هليكوبتر من طراز (إيه.إتش-1زد فايبر).



وأضافت الوكالة أن البحرين تتسلم الدفعة الأولى من الطائرات في نهاية 2022.



وأضافت الوكالة أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قائد سلاح الجو الملكي البحريني اللواء ركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة على هامش فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران هذا الأسبوع.