التخطيط: برنامج حكومي للانتهاء من تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة



وذكرت " السعيد" في تصريحات لها اليوم، أن الخطة تتضمن إنشاء 764 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، و 400 ألف وحدة أخرى بالإسكان المتوسط، و 1600 كم بشبكة الطرق القومية.



وأشارت إلى أن البرنامج يسعى لتحسين خدمات مياه الشرب بتنفيذ 265 مشروعا، فضلًا عن 594 مشروعا لتطوير خدمات الصرف الصحي، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي من خلال برنامج تكامل وكرامة (ليغطي حوالي 18 مليون مواطن).



قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى،إن برنامج الحكومة يتضمن الانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، والتوسع في تقديم وحدات الإسكان المناسبة لجميع المواطنين .