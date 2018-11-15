أمين الفتوى: صلاة الظهر ست مرات أسبوعيا فقط.. فيديو

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الجمعة تؤدى بدلا من صلاة الظهر فمن صلى الجمعة ويستمع للخطبة ثم يصلي ركعتين مع الإمام فهو بذلك صلى ماهو بدلا عن الظهر وصلاته صحيحة.



وأضاف عبد السميع فى رده على سؤال (هل يسقط فرض صلاة الظهر يوم الجمعة؟ أن الشرع جاء بأن صلاة الظهر ست مرات فى الأسبوع ويوم الجمعة فيه صلاة مخصوصة اسمها صلاة الجمعة وهى بدلا عن صلاة الظهر.



كما أجاب أمين الفتوى عن حكم قراءة تفسير القرآن بغير وضوء، منوها أنه لا مانع من ذلك.

