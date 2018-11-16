مع بعض أقوى..مبادرة جديدة لمحاربة سرطان الثدي والبروستاتا..فحص سريع للكشف المبكر ضمن حملات متنقلة..إقامة الندوات التوعوية..إنارة قلعة قايتباي باللون الوردي ومكتبة الإسكندرية بالأبيض..أبرز الفعاليات

انطلاق فعاليات مبادرة "مع بعض أقوى" لمحاربة مرض سرطان الثدي والبروستاتا

ثمرة للتعاون بين جامعتي عين شمس والإسكندرية والجمعية الدولية للأورام

تستهدف تسليط الضوء على أهمية الوقاية والتشخيص المبكر للأورام

ماراثون من مكتبة الإسكندرية حتى قلعة قايتباي في ختام المبادرة



انطلقت مساء أمس الخميس فعاليات مبادرة "مع بعض أقوى"، لمحاربة مرض سرطان الثدي والبروستاتا، في إطار التوعية بالمرض وتقديم الدعم النفسي لمصابيه، تحت رعاية وزارة الصحة وبالتعاون بين جامعتي عين شمس والإسكندرية والجمعية الدولية للأورام "BGICS" والبرنامج القومي لصحة المرأة ومحافظة الإسكندرية.



جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الغزالي رئيس الجمعية الدولية لأورام الثدي أستاذ علاج الأورام ورئيس مركز أبحاث طب جامعة عين شمس، والفنانة رجاء الجداوي، والدكتورة إيناس عبد الحليم استاذ الأورام ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتورة عبير مغاوري مستشار وزير الصحة، ومدير المركز القومي لصحة المرأة، والبرفيسور خبير الأورام العالمي هاينز لينز رئيس قسم الأورام بجامعة جنوب كاليفورنيا، ولفيف من أساتذة الجامعة والأطباء المتخصصين.



وفي كلمة الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية والذي ألقاها نيابه عنه نائبة أحمد جمال، توجه بالشكر والتقدير إلي رئيس الجمعية الدولية لأورام الثدي والنساء وجميع العاملين بها علي ما يتم بذله من جهود لدعم القطاع الطبي في مصر، ونشر التوعية ورفع كفاءة الاطباء وخدمة المرضي وأكد حرص المحافظة لتقديم اوجه الدعم للمساهمة في إنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها.



وأشار إلى أن تلك المبادرة التي جاءت بالتعاون والتنسيق بين كل من كلية طب عين شمس وكلية طب الإسكندرية والمركز القومي لصحة المرأة، ومستشفي أيادي المستقبل لعلاج الاورام، تأتي تزامنا مع حلول الشهر العالمي للسرطان لإثراء فاعليات التوعية العالمية بالمرض بما يسهم في إتاحة حياة أفضل لمجتمعنا.



وأشاد بالمبادرة وما ستقوم به من فحص سريع للكشف المبكر لمرض سرطان الثدي في الأماكن التي ستتواجد بها حملة التوعية والتي تتخللها اقامة العديد من الندوات والمحاضرات حول هذا المرض والوقاية منه.



علي الصعيد ذاته؛ أكد علي اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة المعنية بالعمل علي الإرتقاء بمستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والسعي لرفع كفاءة ومعدلات أداء المؤسسات الطبية، هذا إلي جانب إطلاق العديد من المبادرات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي كان أخرها مبادرة " ١٠٠ مليون صحة" للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.



وأشاد بدور مؤسسات المجتمع المدني في محافظة الإسكندرية ، ودورها في دعم الجهود الحكومية للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية للمواطنين وخاصة في القطاع الطبي.



من الجدير بالذكر أن المبادرة تستهدف تسليط الضوء على أهمية الوقاية والتشخيص المبكر للأورام، وتشمل فاعليات المبادرة؛ إنارة قلعة قايتباي باللون الوردي للتوعية بخطورة سرطان الثدي، وإنارة مكتبة الإسكندرية باللون الأزرق والأبيض للتوعية بخطورة سرطان البروستاتا والرئة.



ومن المقرر أن تشهد الفاعلية إقامة مارثون تكون نقطة انطلاقه من مكتبة الإسكندرية ونقطة إنتهاءه عند قلعة قايتباي، وعمل فحص سريع للكشف المبكر لسرطان الثدي في الأماكن التي ستتواجد بها حملة التوعية وذلك بدءا من يوم انطلاق الحملة ولمدة أسبوع من تاريخه، وأيضا القاء محاضرات علمية بحضور البرفيسور خبير الأورام العالمي هاينز لينز، رئيس قسم الأورام بجامعة جنوب كاليفورنيا، والمرشح لجائزة نوبل العالمية.