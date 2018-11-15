شاهد.. إطلاق الشرطة البريطانية النار على بلطجي روع الناس بـ سيف خارج مول

أظهرت لقطات مروعة اللحظة التي استخدمت فيها الشرطة البريطانية أسلحتها النارية لتصيب بلطجيا في الشارع بعد تلويحه لها بسيف في شارع مزدحم، وفق ما قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وشوهد المسلح جون تايلور يلوح بسيف ضخم خارج مول في باليسدون ، إسيكس.



واعترف المسلح جون تايلور البالغ من العمر 50 عاما أنه مذنب لحيازته سلاح هجوم في محكمة باسيلدون، ومن المقرر الحكم عليه في 10 ديسمبر.







وتعد واقعة البلطجي تايلور واستخدامه لسلاح قاتل في الشارع ، في وقت ارتفع فيه معدل القتل في لندن في عام 2018 إلى ما يزيد على الـ 118 حالة خلال السنة.



كما يأتي بعد أيام من حالة من الهرج والفوضى والعنف وسفك الدماء في بريطانيا، على واقعة في 31 أكتوبر، تم فيها طعن خمسة شبان حتى الموت في شوارع جنوب لندن.



وأطلقت الشرطة في إسيكس النار على تايلور بمسدس يطلق طلقات دائرية بلاستيكية غير مميتة، بعد مواجهة البلطجي لأحدهم أمام المتسوقين المذعورين.



وقبل إطلاق النار عليه، حثه ضباط الشرطة على إسقاط السلاح، وعندما لم يستجب أطلقوا عليه النار.



